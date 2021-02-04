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США начали размещать по миру свои киберподразделения

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В координационном центре по компьютерным инцидентам России, заявили о новых киберподразделениях США. Американские специалисты теперь работают в Черногории, на Украине и в Македонии. США открывают подразделения по всему миру под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников, передает телеканал «Известия». Список стран может быть неполным. Специалисты отметили, что основной источник компьютерных атак на Россию находится вне ее территории. Сведения подтверждают данные зарубежных компаний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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