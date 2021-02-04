США начали размещать по миру свои киберподразделения

В координационном центре по компьютерным инцидентам России, заявили о новых киберподразделениях США. Американские специалисты теперь работают в Черногории, на Украине и в Македонии. США открывают подразделения по всему миру под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников, передает телеканал «Известия». Список стран может быть неполным. Специалисты отметили, что основной источник компьютерных атак на Россию находится вне ее территории. Сведения подтверждают данные зарубежных компаний.

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