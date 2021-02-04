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К Олимпиаде-2024 в Париже начались работы по покраске Эйфелевой башни

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В Париже начались работы по покраске Эйфелевой башни. Конструкцию готовят к летней Олимпиаде 2024 года. Сначала башню очистят от нескольких старых слоев. Маляры рискуют: в краске растворены частицы свинца. Позднее конструкцию покрасят в золотистый цвет, передает телеканал «Известия». Кроме того, ремонт предстоит одному из лифтов колонны. Изменится ландшафтный дизайн территории вокруг башни. Проектом займется архитектор из США Кэтрин Густафсон. Специалисты озеленят также Елисейские поля. По словам мэра Анн Идальго, в этом районе возведут необыкновенные сады. Реконструкция стартовала в 2019 году и закончится в 2022-м. Приблизительная стоимость ремонта — более €300 млн, из них €50 млн потратят только на Эйфелеву башню.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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