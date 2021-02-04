Два человека погибли при пожаре в гараже в Оренбурге

Пожарные ликвидировали горение автомобиля внутри гаража в Оренбурге. В результате возгорания погибли два человека.

Сообщение о пожаре поступило утром 4 февраля с улицы Донковцева. Установлено, что внутри гаража загорелась машина, площадь горения составила 10 кв. м. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

После ликвидации открытого горения были обнаружены тела двух человек. Эксперты устанавливают причины возгорания, а также личности погибших.

Ранее сообщалось, что в Красноярске при пожаре на складе автозапчастей погибли четыре человека. Трое спасателей вошли в горящее здание для поиска пострадавших, когда рухнула круша. Четвертой жертвой происшествия стал работник склада. В регионе объявлен траур по погибшим.