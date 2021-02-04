Дания разрабатывает цифровой паспорт вакцинации

В Дании введут цифровые паспорта вакцинации против COVID-19. Документ позволит жителям страны выезжать за границу. Так называемый корона-паспорт находится в разработке. Датское правительство предлагает бизнесу и промышленности принять участие в проекте. Электронный документ должен соответствовать требованиям ЕС. Завершить вакцинацию населения власти рассчитывают в конце июня.

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