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Конституционный суд исключил практику «друзей суда»

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Конституционный суд России решил отказаться от так называемого института «друзей суда», подразумевающего привлечение сторонних правовых материалов к делу. Об этом свидетельствует обновленный регламент суда.

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Из него был исключен пункт о процессуальном институте amicus curiae, позволяющем лицам, не участвующим в споре, направлять в суд свою позицию по общественно значимым делам. Решение о регламентации такой практики было принято в 2017 году.

Как пишет РБК со ссылкой на специалиста по конституционному праву Ольгу Кряжкову, Конституционный суд получал заключения от общественных организаций с 2021 года. По ее словам, в период 2012–2019 годов в инстанцию поступало как минимум одно заключение за год.

«То, что произошло с регламентом Конституционного суда 28 января, было вещью неожиданной. Никто в Конституционном суде не отрицал значение этих решений, и в 2017 году сам же Конституционный суд пошел на то, чтобы этот институт регламентировать», — указала юрист.

Кряжкова также отметила, что присылаемые документы зачастую оказывали непосредственное влияние на судебный процесс.

«На этот счет существуют научные исследования, которые показывают, что в текстах постановлений Конституционного суда, а иной раз и в текстах особых мнений судей звучат идеи, предложенные в меморандумах друзей суда. Достаточно мало случаев, когда заключение не было бы воспринято конституционным судом и проигнорировано», — подчеркнула она.

В ноябре 2020 года стало известно, что все конституционные суды российских регионов упразднят к 2023 году. Согласно поправкам, новые дела к производству принимать не будут. Решения по текущим вопросам примут до 1 января 2023 года. Регионы смогут создавать конституционные советы.

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