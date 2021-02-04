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В МИЦ «Известия» проходит гостиная Евразийского женского форума. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит дискуссия на тему: «Женщины — лидеры инновационных социальных преобразований». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Одним из последствий пандемии стало осознание важности роли науки и высоких технологий для успешного проведения экономических и социальных преобразований. Особую роль в адаптации к новым условиям играют женщины-инноваторы.

О популяризации развития карьеры женщин в сфере инноваций; о том, как сделать инновационную систему более инклюзивной; о мотивации к участию женщин в инновационных системах; о программах по поддержке женщин в науке и технологиях, говорят:

  • Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, председатель совета Евразийского женского форума;
  • Александра Глазкова, куратор проекта совета Евразийского женского форума «Женщины-инноваторы»;
  • Екатерина Иноземцева, член совета Евразийского женского форума, куратор проекта «Женщины в цифровой экономике. Проект STEM»;
  • Ольга Ошуркова, директор «ДиваОра Групп»;
  • Жорж Шишманов, генеральный секретарь «Л'Ореаль Россия»;
  • Анна Кудрявцева, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (онлайн);
  • Елена Скаржинская, соучредитель Ассоциации развития киберспорта (онлайн);
  • Анна Мещерякова, создатель платформы для распознавания медицинских изображений (онлайн).
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