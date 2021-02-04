В МИЦ «Известия» проходит гостиная Евразийского женского форума. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит дискуссия на тему: «Женщины — лидеры инновационных социальных преобразований». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Одним из последствий пандемии стало осознание важности роли науки и высоких технологий для успешного проведения экономических и социальных преобразований. Особую роль в адаптации к новым условиям играют женщины-инноваторы.

О популяризации развития карьеры женщин в сфере инноваций; о том, как сделать инновационную систему более инклюзивной; о мотивации к участию женщин в инновационных системах; о программах по поддержке женщин в науке и технологиях, говорят: