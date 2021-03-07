Одичавший Мустанг: как живет бывшее горное королевство

Мустанг — монархическое государство, основанное в XV веке тибетским военачальником на Великом соляном пути, в период расцвета включавшее в себя часть современного Тибета, в XX веке закрытое для иностранцев, а в начале XXI-го прекратившее свое существование. Как сейчас живет бывшее королевство — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Дементиевский Иван
Почти пересыхающее весной русло реки Кали-Гандаки — это и есть Великий соляной путь. По нему веками шли караваны из Индии в Китай и обратно. Ло Мантанг, столица государства, стоял на этом пути и контролировал его, охраняя путников от налетов диких племен. С королями Мустанга считались, им присылали подарки из Тибета и Китая
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Фото: Дементиевский Иван
Мустанг до сих пор считается средоточием тибетского буддизма, и неудивительно, что в таком маленьком городке, как Ло Мантанг, где строительство крайне затруднительно, действует целых три монастыря
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Фото: Дементиевский Иван
Музыкальные упражнения на крыше монастыря — будничные занятия монахов Ло Мантанга
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Фото: Дементиевский Иван
Сразу за городской стеной начинаются поля — это единственное место, где можно хоть что-то вырастить. В последнее время город немного разросся — за его пределами появилось несколько строений для туристов, которых начали пускать в долину непальские власти с конца 1990-х
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Фото: Дементиевский Иван
В нескольких маленьких селениях и отдельных домах за пределами города живут крестьяне, которые возделывают землю. Всё это происходит в горах, где почти нет растительности
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Фото: Дементиевский Иван
Удивительно, но даже в таких условиях им что-то удается выращивать. Правда, если год засушливый, урожай будет совсем скудным
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Фото: Дементиевский Иван
В окрестностях Ло Монтанга есть и несколько пещерных монастырей. В годы процветания государства, когда в столице кипела светская жизнь, монахи уединялись в горах, чтобы хоть как-то отрешиться от мирской суеты
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Фото: Дементиевский Иван
Если подняться в горы выше Ло Мантанга, который расположен на высоте 3700 м, можно попасть в гости к скотоводам
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Фото: Дементиевский Иван
Здесь живут богатые люди, они гораздо состоятельнее столичных жителей
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Фото: Дементиевский Иван
У обладателей стада всегда есть мясо, деньги и кизяк, которым можно топить печь и готовить на нем еду
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Фото: Дементиевский Иван
Дома в столице делают из подручных материалов — камня и глины. Интерьеры не сильно отличаются от фасада. Только внутри попрохладнее и может стоять какая-нибудь древняя мебель
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Фото: Дементиевский Иван
Сбор топлива в Ло Мантанге — забота младшего поколения, родителям этим заниматься некогда. По утрам дети с корзинами отправляются в горы за хворостом и кизяком, старшие приглядывают за младшими
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Фото: Дементиевский Иван
Детей привлекают к работе с самых ранних лет. Пока одни бродят по горам в поисках хвороста, другие занимаются домашними делами, например, толкут траву для приправы в уличной ступе
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Фото: Дементиевский Иван
После работы можно поиграть в мяч, сделанный из мочевого пузыря яка
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Фото: Дементиевский Иван
Одним из основных занятий горожан до сих пор является рукоделие, как и сотни лет назад, они сами делают себе одежду. Иногда у столичных жителей появляется современная обувь. Она существенно дороже самодельной, так как гораздо удобнее, и служит намного дольше. Кроме того, от того, что у тебя на ногах, зависит, как долго и далеко ты можешь пройти. А ходят здесь очень много
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Фото: Дементиевский Иван
Местный женский клуб — за обработкой пряжи обсуждаются последние новости и сплетни
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Фото: Дементиевский Иван
Работа этого человека — весь день ходить и молиться за город и его жителей. За это его всем миром кормят и одевают
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Фото: Дементиевский Иван
Говорят, в главном монастыре Ло Мантанга среди старых записей на тибетском есть упоминание о том, в какой момент времени на землю явится следующий будда Майтрэйя
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Фото: Дементиевский Иван
Монахи здесь всегда были привилегированной кастой и никогда не бедствовали. Лошадь у ламы — это роскошь. Прокормить животное там, где даже люди голодают, непросто
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Фото: Дементиевский Иван
Если у состоятельного человека, ламы или учителя есть як, он не может сам его разделать — это неприлично, для этого есть специальные люди из низшего сословия
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Фото: Дементиевский Иван
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