Одичавший Мустанг: как живет бывшее горное королевство

Одним из основных занятий горожан до сих пор является рукоделие, как и сотни лет назад, они сами делают себе одежду. Иногда у столичных жителей появляется современная обувь. Она существенно дороже самодельной, так как гораздо удобнее, и служит намного дольше. Кроме того, от того, что у тебя на ногах, зависит, как долго и далеко ты можешь пройти. А ходят здесь очень много