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Одичавший Мустанг: как живет бывшее горное королевство

Самые состоятельные люди здесь — монахи и скотоводы
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Лама смотрит с крыши одного из трёх монастырей, которые расположены в столице Мустанга — Ло Монтанге. Несмотря на то, что строительство тут крайне затруднительно и проблемы с землёй, религия тут в почёте. Сегодня считается, что Мустанг — средоточие тибетского буддизма и неудивительно, что в столь малом городке целых три монастыря
Фото: Дементиевский Иван
Мустанг — монархическое государство, основанное в XV веке тибетским военачальником на Великом соляном пути, в период расцвета включавшее в себя часть современного Тибета, в XX веке закрытое для иностранцев, а в начале XXI-го прекратившее свое существование. Как сейчас живет бывшее королевство — в фотогалерее «Известий»
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Почти пересохшее весной русло реки Кали-Гандаки — это и есть великий соляной путь. По нему веками шли караваны вверх и вниз, из Индии в Китай и обратно. Ло Монтанг стоял на этом пути и контролировал его, охраняя путников от налётов диких племён. С королями Мустанга считались, им присылали подарки из Тибета и Китая. Много было распродано в 90-е года заезжим туристам
Фото: Дементиевский Иван
Почти пересыхающее весной русло реки Кали-Гандаки — это и есть Великий соляной путь. По нему веками шли караваны из Индии в Китай и обратно. Ло Мантанг, столица государства, стоял на этом пути и контролировал его, охраняя путников от налетов диких племен. С королями Мустанга считались, им присылали подарки из Тибета и Китая
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Буддистский знак на крыше монастыря. И вокруг бескрайние просторы. Практически нет людей, а когда-то, лет 300 назад, здесь ежедневно проходили караваны с торговцами
Фото: Дементиевский Иван
Мустанг до сих пор считается средоточием тибетского буддизма, и неудивительно, что в таком маленьком городке, как Ло Мантанг, где строительство крайне затруднительно, действует целых три монастыря
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Молодые монахи на крыше монастыря тренируются в игре на трубах — обычные будни в Ло Мантанге
Фото: Дементиевский Иван
Музыкальные упражнения на крыше монастыря — будничные занятия монахов Ло Мантанга
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А это вид на сам город и его «окрестности». По сути, Ло Мантанг — это дома внутри стены, а за стеной сразу начинаются поля — единственное тут место, где можно хоть что-то выращивать. Сейчас город немного разросся, появилось несколько строений вне стен, все они предназначены для туристов, которые с конца 90-х стали сюда приезжать
Фото: Дементиевский Иван
Сразу за городской стеной начинаются поля — это единственное место, где можно хоть что-то вырастить. В последнее время город немного разросся — за его пределами появилось несколько строений для туристов, которых начали пускать в долину непальские власти с конца 1990-х
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Вокруг Ломантанга есть несколько маленьких селений или даже просто строений, тут живут крестьяне, которые заняты на земле. По сути, это обычные сельские хозяйства, только расположены они в горах, где почти нет растительности. А когда-то тут росли деревья и было больше зелени
Фото: Дементиевский Иван
В нескольких маленьких селениях и отдельных домах за пределами города живут крестьяне, которые возделывают землю. Всё это происходит в горах, где почти нет растительности
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крестяне возделывают почву. Удивительно, но даже на такой высоте и в таких условиях что-то удаётся выращивать. Но многое зависит от погоды, и воды. Если год засушливый, урожай будет небогатым
Фото: Дементиевский Иван
Удивительно, но даже в таких условиях им что-то удается выращивать. Правда, если год засушливый, урожай будет совсем скудным
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В окрестностях Ло Монтанга есть ещё несколкько монастырей и пещер. В былые времена, когда буддизм победоносно шествовал по этому региону, здесь обитало много монахов и лам, когда-то, когда через этот край проходил соляной путь между Индией и Китаем, жизнь буквально бурлила в столице, и что бы хоть как-то отрешиться от суеты, монахи уходили в горы в затворничество
Фото: Дементиевский Иван
В окрестностях Ло Монтанга есть и несколько пещерных монастырей. В годы процветания государства, когда в столице кипела светская жизнь, монахи уединялись в горах, чтобы хоть как-то отрешиться от мирской суеты
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Внутри юрты. Быт весьма простой. Но если сравнивать с бытом жителей Ло Монтанга, то здесь будет даже побогаче! Конечно, мы не рассматриваем обитель короля и его родственников
Фото: Дементиевский Иван
Если подняться в горы выше Ло Мантанга, который расположен на высоте 3700 м, можно попасть в гости к скотоводам
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Ло Мантанг находится на высоте 3700 метров. Если подняться ещё выше, примерно на 4000м, можно попасть к якменам и их стадам яков. Здесь живут богатые тибетцы, быть якменом всегда почётно и уважаемо, ведь это люди, у которых есть мясо, деньги и кизяк. Кизяк, это высушенный помёт от яков. Им издревле тут топили печи и на нём готовили еду. Автор этих строк сам пробовал еду, приготовленную на кизяке — очень даже ничего!
Фото: Дементиевский Иван
Здесь живут богатые люди, они гораздо состоятельнее столичных жителей
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Женщина с ребёнком в шатре якменов. И это по меркам местных непальцев — обеспеченные люди!
Фото: Дементиевский Иван
У обладателей стада всегда есть мясо, деньги и кизяк, которым можно топить печь и готовить на нем еду
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Дома в Мустанге делают из подручных материалов, камень и глина. Интерьер не сильно отличается от экстерьера. Только внутри попрохладнее и может стоять какаянибудь древняя мебель. Судя по всему, когда то люди этого города жили сильно богаче. Но видимо, с момента как соляной путь пришёл в упадок, королевство стало стремительно деградировать
Фото: Дементиевский Иван
Дома в столице делают из подручных материалов — камня и глины. Интерьеры не сильно отличаются от фасада. Только внутри попрохладнее и может стоять какая-нибудь древняя мебель
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На улице Ло Монтанга. Утром дети с корзинами собираются в горы собирать хворост и кизяк. Здесь нет детских садиков, дети постарше приглядывают за детьми помладше, и как только ребёнок уже в состоянии хоть что-то делать, его привлекают к общественным работам. Родителям некогда заниматься хворостом, это забота младшего поколения
Фото: Дементиевский Иван
Сбор топлива в Ло Мантанге — забота младшего поколения, родителям этим заниматься некогда. По утрам дети с корзинами отправляются в горы за хворостом и кизяком, старшие приглядывают за младшими
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Ло Монтанг. Прямо на улице мальчик толчёт в ступе траву для приправы. Почему это не делают дома? Возможно там просто нет места. Но то, что углубление установлено прямо на улице говорит о том, что здесь мелют постоянно и много
Фото: Дементиевский Иван
Детей привлекают к работе с самых ранних лет. Пока одни бродят по горам в поисках хвороста, другие занимаются домашними делами, например, толкут траву для приправы в уличной ступе
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Дети не упускают возможность раздобыть для игр мячик. Когда разделывают яка, они первым делом забирают пузырь и надувают из него подобие мяча. Потом с ним бегают по полям до тех пор, пока он не износится и не придёт в негодность, а там, глядишь, ещё кто-нибудь будет разделывать яка…
Фото: Дементиевский Иван
После работы можно поиграть в мяч, сделанный из мочевого пузыря яка
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Люди в городе до сих пор занимаются рукоделием и вручную, как и сотни лет назад, делают себе одежду. Да, что-то из новшеств сюда попадает, например, современная обувь. Она существенно дороже самодельной, но служит в разы дольше и комфортнее. На обуви тут не экономят, и от того, что у тебя на ногах, зависит как долго и далеко ты можешь пойти. А непальцы ходят много
Фото: Дементиевский Иван
Одним из основных занятий горожан до сих пор является рукоделие, как и сотни лет назад, они сами делают себе одежду. Иногда у столичных жителей появляется современная обувь. Она существенно дороже самодельной, так как гораздо удобнее, и служит намного дольше. Кроме того, от того, что у тебя на ногах, зависит, как долго и далеко ты можешь пройти. А ходят здесь очень много
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Тибетские женщины заняты пряжей, и заодно обсуждают новости и сплетни, всё как и у обычных людей
Фото: Дементиевский Иван
Местный женский клуб — за обработкой пряжи обсуждаются последние новости и сплетни
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C этим стариком я познакомился возле монастыря, он делал обход и все время пел мантру ом мани падме хум — обычное дело для этих мест. Но я его видел очень часто и каждый день. Мне рассказали, у него такая работа, весь день ходить и молиться за город и его жителей. За это жители скидываются и содержат этого старика, кормят и как-то одевают
Фото: Дементиевский Иван
Работа этого человека — весь день ходить и молиться за город и его жителей. За это его всем миром кормят и одевают
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1 Внутри главного монастыря в Ло Монтанге. Говорят, где-то здесь среди старых записей на тибетском есть упоминание о том времени, когда на землю явится следующий будда Майтрэйя
Фото: Дементиевский Иван
Говорят, в главном монастыре Ло Мантанга среди старых записей на тибетском есть упоминание о том, в какой момент времени на землю явится следующий будда Майтрэйя
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Монахи всегда были привилегированной кастой и никогда не бедствовали. Лошадь у ламы — это роскошь в таких местах, её как минимум кормить надо! А кормить непросто, когда даже люди голодают!
Фото: Дементиевский Иван
Монахи здесь всегда были привилегированной кастой и никогда не бедствовали. Лошадь у ламы — это роскошь. Прокормить животное там, где даже люди голодают, непросто
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Разделка туши яка. Как бы в Непале ни говорили, что время каст ушло, это не так. Чтобы разделать яка, приглашают людей самой низшей касты. Лама или учитель не могут этим заниматься, не позволяет кастовая система. И если у человека есть як, он идёт к тем, кто может его разделывать и договаривается о цене за работу. Либо деньги, либо какие-то куски животного, чаще всего потроха
Фото: Дементиевский Иван
Если у состоятельного человека, ламы или учителя есть як, он не может сам его разделать — это неприлично, для этого есть специальные люди из низшего сословия
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Як смотрит в долину, окружающую древний город. Вечереет и кажется, он точно так же, как и местные монахи размышляет о бренности бытия
Фото: Дементиевский Иван
За работу богач может заплатить деньгами, а может просто отдать потроха
Выделить главное
вкл
выкл
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