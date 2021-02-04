Член Российской академии художеств Алексей Коробков умер в спортзале

Член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Алексей Коробков на 77-м году жизни скончался в спортзале, передает 4 февраля телеканал РЕН ТВ.

По его данным, мужчина умер вечером 3 февраля в спортивном зале художественного лицея при РАХ. По предварительным сведениям, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Правоохранители начали проверку по факту смерти Коробкова.

Алексей Коробков известен как первый вице-президент и академик Международной академии народов мира. С 2013 года был членом-корреспондентом Российской академии художеств «Отделение дизайна».

Он был удостоен государственных и общественных наград и премий, среди которых «Ордена Дружбы», медаль «За трудовую доблесть», «За активное участие в строительстве Олимпийских объектов».