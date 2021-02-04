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Команда алтайской резиденции Деда Мороза исполнила 25 детских желаний

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В алтайской резиденции Деда Мороза исполнили 25 самых заветных желаний детей. Подарки получили дети, которые написали самые искренние, по мнению Деда Мороза, письма и рассказали самые интересные истории.

Как пишет altapress.ru, акция стартовала в ноябре. Письмо волшебнику можно было отправлять по почте в резиденцию в Белокуриху или принести в ТРЦ в Барнауле, Бийске или Горноалтайске.

Помощники Деда Мороза и Снеговичок-почтовичок работали три месяца. За это время они получили около 2 тыс. писем со всех уголков Алтайского края и каждое прочли. По их словам, с каждым годом становится все больше детей, которые желают здоровья своим близких. В самих письмах всё чаще встречаются поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Но самое частое пожелание — мобильные телефоны.

В декабре 2020 года портал «Дети Mail.ru» провел исследование того, что чаще всего у Деда Мороза заказывают российские дети. Выяснилось, что большинство детей хотят, чтобы им подарили гаджеты.

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