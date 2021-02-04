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Названы самые частые нарушения прав потребителей

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Около 80% всех нарушений прав потребителей касаются неправильного информирования покупателя о цене. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

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«Сюда также можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», — сообщил Шапкин в разговоре с RT.

Он отметил, что не стоит расценивать эти вещи в качестве маркетингового хода. По его словам, искажение характеристик — это нарушение как прав потребителей, так и закона о рекламе. В одном и другом случае за это грозят многотысячные штрафы.

По словам Шапкина, количество таких нарушений только растет, при этом недобросовестные организации пользуются ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, так как люди в настоящее время стараются экономить.

«Фактор цены является превалирующим при выборе товара или услуги, и этим активно пользуются организации, которые хотят получить дополнительных клиентов, нарушая их право на достоверную информацию», — подчеркнул он.

Эксперты 2 февраля назвали способы продавцов онлайн- и офлайн-магазинов спровоцировать людей на покупки ненужных им вещей. В частности, компании предлагают приобрести на товар, а эмоции. В этой связи бытовые предметы продаются на фоне счастливой семьи, путевки — на фоне отдыха, а техника — на фоне успеха и роскоши. Таким образом, клиент покупает не саму вещь, а мечту о счастливой жизни.

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