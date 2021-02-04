Названы самые частые нарушения прав потребителей

Около 80% всех нарушений прав потребителей касаются неправильного информирования покупателя о цене. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Сюда также можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», — сообщил Шапкин в разговоре с RT.

Он отметил, что не стоит расценивать эти вещи в качестве маркетингового хода. По его словам, искажение характеристик — это нарушение как прав потребителей, так и закона о рекламе. В одном и другом случае за это грозят многотысячные штрафы.

По словам Шапкина, количество таких нарушений только растет, при этом недобросовестные организации пользуются ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, так как люди в настоящее время стараются экономить.

«Фактор цены является превалирующим при выборе товара или услуги, и этим активно пользуются организации, которые хотят получить дополнительных клиентов, нарушая их право на достоверную информацию», — подчеркнул он.

Эксперты 2 февраля назвали способы продавцов онлайн- и офлайн-магазинов спровоцировать людей на покупки ненужных им вещей. В частности, компании предлагают приобрести на товар, а эмоции. В этой связи бытовые предметы продаются на фоне счастливой семьи, путевки — на фоне отдыха, а техника — на фоне успеха и роскоши. Таким образом, клиент покупает не саму вещь, а мечту о счастливой жизни.