На Сахалине самолет совершил аварийную посадку

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку. Предварительная причина — задымление в кабине пилота, сообщает телеканал «Известия».

О ЧП экипаж сообщил сразу после вылета из Хабаровска. Весь полет экипаж боролся с задымлением.

Посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.

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