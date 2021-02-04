Минэнерго США допустило рост цены нефти Brent до $173 к 2050 году

Министерство энергетики США допускает, что к 2050 году нефть марки Brent может стоить до $173 за баррель. В базовом сценарии цена может достигать $95, а при условии низкой стоимости — $48, сообщает телеканал «Известия».

Ведомство отмечает, что сейчас рост замедлился из-за сложной экономической ситуации.

Пика нефтедобычи в США ждут в 2034-м, он составит 14 млн баррелей в день.

По расчетам минэнерго, стране потребуется не меньше 10 лет, чтобы вернуться к уровням энергопотребления, которые были до пандемии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.