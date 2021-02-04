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Названа самая жизнеутверждающая мелодия в период пандемии

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Композиция Don't Stop Me Now британской рок-группы Queen признана самой жизнеутверждающей песней в пандемию коронавируса, пишет Daily Mail в четверг, 4 февраля.

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Большинство респондентов считают, что песня Queen способна быстро поднять настроение и зарядить энергией. На втором месте оказался хит группы ABBA Dancing Queen, а бронзовым призером стала песня Living on the prayer коллектива Bon Jovi.

Также в пятерку вошли композиции Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations в исполнении The Beach Boys.

По словам представителя компании AXA Health Марка Уинвуда, любимые песни повышают выработку эндорфинов — «гормонов хорошего самочувствия» и дофамина, способствующего получению удовольствия.

В январе онлайн-сервисы для прослушивания музыки подвели итоги 2020 года, составив чарты наиболее востребованной у россиян в минувшем году музыки. Практически во всех них можно встретить российского рэпера Моргенштерна.

При этом самым прослушиваемым треком на «Яндекс.Музыке» стала песня «Девочка, танцуй» поп-группы Artik & Asti.

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