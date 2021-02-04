Врач оценил пользу паровых процедур при коронавирусе

Пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко заявил, что горячий пар может быть полезен людям, у которых проблемы с легкими, включая коронавирусную и другие вирусные инфекции.

По словам Карабиненко, тепло, парная баня, сауна благотворно действуют на дыхательные пути, способствуют расширению бронхов и усилению кровоснабжения легких. Однако любые процедуры с использованием пара противопоказаны при температуре выше 37,5 градусов.

«Полезно ли это при коронавирусе? Для снятия общих симптомов поражения дыхания это неплохо. Но если у человека высокая температура, никакие паровые процедуры недопустимы», — заявил он радио Sputnik в четверг, 4 февраля.

По словам пульмонолога, делать паровые ингаляции можно делать каждый день, лучше в вечернее время. Добавлять туда лекарств без рекомендаций врача не следует.

Ранее эксперт рассказал, что некоторые люди могут не заболевать COVID-19 из-за того, что у них уже сформировался перекрестный или местный иммунитет.