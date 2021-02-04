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Средняя температура в России в 2020 году была выше нормы на 3 градуса

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Средняя температура воздуха на территории в России в 2020 году превысила климатическую норму на 3,2 градуса. Об этом 4 февраля сообщил заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН (структура Росгидромета) Михаил Бардин.

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«Это очень значительное превышение, если вспомнить, что предыдущее максимальное значение было 2,2 градуса (2007 год. — Ред.): получается, сразу на 50% предыдущего максимума было повышение», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом тепловая аномалия в 2020 году сама по себе не отражает потепление климата, однако если ее рассматривать его в ряду аналогичных явлений, то становится видно, что за последние шесть годовая температура превышала норму на два градуса четыре раза.

Бардин отметил, что в 2020 году по азиатской части страны в среднем температура превысила норму на 4,3 градуса. В Западной Сибири температуры были выше нормы более чем на семь градусов, в то время как на севере Дальнего Востока температуры были близки к норме. При этом среднее превышение в азиатской части страны ниже, чем в европейской части России.

27 января стало известно, что почти две трети людей во всем мире сочли процесс изменения климата глобальной чрезвычайной ситуацией. Отмечается, что в восьми из десяти стран с самыми высокими показателями по выбросам углекислого газа большинство граждан поддерживало более активное использование возобновляемых источников энергии. В России такую точку зрения высказали 51% респондентов.

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