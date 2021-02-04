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Диетолог развеял миф о вреде приема пищи перед сном

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Время приема пищи не влияет на сохранение или уменьшение веса, необходимо следить за суточной нормой калорий, рассказал врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко.

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«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть 2 тыс. калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день», — цитирует медика радио Sputnik в четверг, 4 февраля.

По его словам, чтобы узнать свою суточную норму калорий, можно проконсультироваться со специалистом, а подбирать режим питания следует исходя из личного опыта. Так, если человек плохо спит на полный желудок, то следует ложиться спать голодным, если наоборот — можно выпить йогурт или съесть творожок, но не переедать.

«Это всё настолько индивидуально, что какие-то точные цифры будут только путать человека. Он должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему», — подчеркнул Кузьменко.

30 января врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые не стоит употреблять на завтрак.

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