Власти прорабатывают идею о платном проезде по дорогам Москвы

В Москве и Подмосковье предложили разработать и внедрить концепцию гибкой платности проезда по автодорогам (e-road pricing), следует из Стратегии развития транспортной системы московского региона до 2035 года (есть в распоряжении «Известий»). Документ был направлен в Минтранс и правительствам Москвы и Московской области 30 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Дирекции московского транспортного узла», по заказу которой была разработана эта стратегия. Там отметили, что ее утверждение ожидается в первом квартале 2021 года.

Проект стратегии поступил в Минтранс и сейчас дорабатывается с учетом позиций причастных ведомств, рассказал «Известиям» представитель министерства. По его словам, предложение о внедрении системы гибкой платности за проезд по автодорогам Москвы и области является лишь одним из направлений дальнейшего развития Московского транспортного узла, реализация идеи возможна только за горизонтом 2030 года.

В актуальной версии проекта стратегии речь идет о подготовке пилотного проекта бесконтактного взимания платы за проезд пропорционально протяженности поездки на нескольких автодорогах Москвы и Подмосковья. Концепция e-road pricing предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактным образом по дифференцированным ставкам, включая нулевую, зависящим от типа транспортного средства, категории платного участка дороги, места и времени совершения поездки. В документе говорится, что население с низкими доходами должно иметь возможность бесплатного проезда по платным участкам, например, через организацию определенных временных интервалов бесплатного проезда и предоставления бесплатного проезда для отдельных категорий граждан.

Как сообщил представитель Минтранса, для реализации предложенной меры требуется детальный экономический расчет и проработка с заинтересованными ведомствами и общественностью. По его словам, в обязательном порядке должна учитываться экономическая целесообразность такого решения, его влияние на благосостояние граждан. В Министерстве также напомнили, что в соответствии с действующим законодательством перевод той или иной автодороги в режим платной эксплуатации может быть выполнен только при наличии бесплатной альтернативы.

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Транспортные средства: власти прорабатывают платный проезд по дорогам Москвы