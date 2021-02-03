Глава РФПИ допустил одобрение вакцины «Спутник V» в ЕС через месяц

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть одобрено к применению в Евросоюзе в начале марта.

По словам Дмитриева, документы на одобрение препарата уже подано в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором.

«Этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», сказал он в интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликован в Telegram-канале Наили Аскер-Заде.

В ближайшее время Россия планирует наладить выпуск вакцины «Спутник V» за рубежом, чтобы удовлетворить потребности в этом препарате большего количества стран, отметил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что надежность, безопасность и эффективность российской вакцины доказаны на экспертном уровне.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран.

Препарат был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.