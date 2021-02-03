Ученые обнаружили древнеегипетскую мумию в глиняной оболочке

Неизвестный ранее способ сохранения древнеегипетских мумий с использованием глиняной оболочки открыли австралийские археологи, сообщает издание PLOS One в среду, 3 февраля.

Ученые во главе с доктором Карин Совада из Университета Маккуори изучили мумию, которая хранится в музее Сиднейского университета. Она была подарена учреждению вместе с деревянным саркофагом политиком Чарльзом Николсоном в 1960 году, после его поездки в Египет.

По характеру иконографической росписи ученые отнесли саркофаг приблизительно к 1000 году н.э., надпись на нем сообщает, что он принадлежит титулованной женщине по имени Меруа.

Полная компьютерная томография мумии была проведена еще в 1999 году, однако ученые до последнего времени считали, что глиняная оболочка является аналогом защитного смоляного панциря, в который иногда помещали королевские мумии в период от позднего Нового царства до XXI династии (ок. 1294–945 года до н.э.).

Благодаря новым методам улучшенной визуализации ученые выяснили, что глиняная оболочка сверху также покрыта росписью и сама, вероятно, играла роль саркофага, а гроб, в котором лежала мумия, вообще с ней никак не связан.

Ученые выяснили, что внутри глиняного саркофага находится женщина в возрасте 26–35 лет, а радиоуглеродное датирование льняной ткани, в которую она была обернута, помещает ее в эпоху позднего Нового царства (примерно 1200–1113 год до н.э.).

Таким образом, тело оказалось существенно старше деревянного саркофага, в который его могли поместить торговцы древностями, чтобы продать комплект целиком.

«Углеродное датирование выявило расхождение в 150–200 лет между возрастом мумифицированного тела и саркофага. Возможно, торговец, продавший его Николсону, просто использовал тело из другого источника, чтобы заполнить пустой гроб, думая, что турист не заметит подлога», — отметила доктор Совада.

Судя по изображениям внутренних частей мумии, тело было повреждено вскоре после мумификации, а глиняный чехол удерживал его от рассыпания. По мнению ученых, грязевой панцирь также являлся своего рода имитацией элитной погребальной практики.

Ученые отмечают, что в литературе по археологии Древнего Египта нет упоминаний о подобном методе сохранения мумифицированных тел.