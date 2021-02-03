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Судно снабжения для «Северного потока – 2» отправилось в порт Мукран

Врач молодежного ХК «Северсталь» спас жизнь пассажирке самолета

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Врач Евгений Поморов, работающий с молодежной командой хоккейного клуба «Северсталь», спас жизнь пассажирке авиарейса Владивосток–Москва, сообщается 3 февраля на официальной странице хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Поморов летел вместе с молодежной командой «Северстали» — «Алмазом», спортсмены возвращались после выездного турне по Дальнему Востоку.

Одной из пассажирок стало плохо, она потеряла сознание. Поморов оказал женщине экстренную медицинскую помощь. Самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. После приземления борта пассажирку увезла скорая помощь, а самолет отправился в Москву.

Ранее, в январе, врач из Кемерово Василий Жданов рассказал, как спас жизнь шестилетнему ребенку в самолете, летящем над Атлантикой. Девочка пожаловалась на боль в ноге, ей дали таблетку пенталгина, вскоре у нее появились симптомы анафилактического шока. Врач оказал девочке экстренную медицинскую помощь. Он также поблагодарил медика из Челябинска, оказавшегося на этом же рейсе, и свою жену за помощь в спасении ребенка.

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