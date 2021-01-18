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Врач из Кемерово спас от смерти ребенка в самолете над Атлантикой

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Анестезиолог-реаниматолог из Кемерово Василий Жданов на своей странице в Instagram 16 января рассказал, как в самолете в небе над Атлантикой он спас жизнь шестилетнему ребенку.

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По его словам, инцидент произошел на рейсе по пути с Кубы в Москву. После взлета маленькая девочка пожаловалась на боль в ноге. Родители дали ей половину таблетки пенталгина, но уже через час после взлета у нее проявились симптомы анафилактического шока — одышка, нитевидный пульс, спутанность сознания, сыпь на теле.

Врач, который летел этим же рейсом, оказал девочке экстренную медицинскую помощь, и уже спустя 10 минут ее состояние улучшилось, а еще через 15 минут ее сознание прояснилось, ребенок смог заснуть, пишет сайт aif.ru.

«Катетеризация периферической вены, адреналин в/в, инфузия NaCl 0,9%, преднизолон в/в», — написал медик о принятых мерах.

Жданов поблагодарил за помощь гинеколога Юлию из Челябинска, «которая четко, быстро и спокойно набирала лекарства», и свою жену Наталью, которая «уверенно ассистировала» ему при катетеризации периферической вены. В заключение Жданов добавил, что это было «важнее всей Кубы», пишет телеканал «360».

Сайт kp.ru выяснил, что удалось узнать, что доктор имел в виду Юлию Чуланову. Ее узнали коллеги. Она ведет прием в частной клинике. Как сообщается на сайте, она является врачом высшей категории, стаж работы 13 лет.

13 января сообщалось, что врачи из медицинского штаба футбольного клуба «Уфа» спасли жизнь одного из пассажиров самолета, который следовал из Москвы в Ларнаку. Благодаря их слаженным действиям состояние пассажира стабилизировалось.

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