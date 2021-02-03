Строительство Жатайской судоверфи в Якутии ускорят в два раза

Строительство Жатайской судоверфи в Якутии планируется ускорить в два раза. Количество рабочих и техники будет увеличено. Судоверфь должна обеспечить судами арктические реки Якутии.

По словам директора судоверфи Петра Накула, которые приводит ИА SakhaNews, в весенне-летний период работы будут усилены по всем направлениям. Так, на объект выведут около 300 специалистов и более 20 единиц техники.

Жатайская судоверфь включена в ТОР «Якутия». На темпы строительства повлияла пандемия, из-за которой пришлось вводить жесткие ограничения для сотрудников из других регионов. Кроме того, с середины декабря в Якутии стоят сильные морозы. Это затрудняет работу и людей, и техники. Но в руководстве судоверфи не меняют планов заложить первое судно уже в декабре этого года.

В августе глава Якутии Айсен Николаев поручил и.о. премьера правительства республики Андрею Тарасенко взять под личный контроль строительство Жатайской судоверфи и устранить отставание от графика работ, возникшее из-за проволочек с оформлением земельных участков и неопределенности источников финансирования.

До конца 2025 года должно завершиться строительство второго этапа судоверфи и выведение ее на полную мощность.

ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» создали в 2015 году. В феврале прошлого года правительство расширило границы территории и сменило название на ТОР «Якутия». Статус резидента получили 24 компании.