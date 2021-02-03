Внедорожник с продуктами ушел под лед на «дороге жизни» в Приморье

Автомобиль провалился под лед на перешейке между островом Попова и островом Русский в Приморском крае. Он был загружен продуктами, поскольку паромы принимают на борт только людей из-за аварийного состояния пирса на острове Попова. В итоге продукты с материка на остров доставляют по ледовой дороге. Ее уже прозвали «дорогой жизни».

Как пишет ИА PrimaMedia, люди из тонущей машины успели выбраться. В конце января на перешейке пропал человек, который ехал на автомобиле по льду. Родственники подали заявление в полицию, МЧС отправило в этот район водолазов, чтобы обследовать предполагаемое место ЧП.

Агентство отмечает, что остров Попова часто оказывается отрезанным от материка — паромы могут отменить, а дороги не чистят по несколько дней.

В январе 2020 года остров посещал губернатор Олег Кожемяко. Основной вопрос касался налаживания транспортного сообщения с материком.

Власти обещали разработать механизм компенсации местным жителям или перевозчикам части затрат на провоз транспорта. Кроме того, должна быть разработана проектно-сметная документация реконструкции пирса.