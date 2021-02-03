Россия выдала Польше разыскиваемого за изнасилование в течение 15 лет мужчину

Польский преступник, который скрывался от правосудия 15 лет, найден российском городе Иванове после очередного преступления. Генпрокуратура РФ выдала преступника Польше. Об этом сообщила в среду, 3 февраля, пресс-служба ведомства.

Как объяснили в Генпрокуратуре, поляка разыскивали на родине 15 лет за совершенные им изнасилование и убийство женщины в 1995 году.

В августе 2020 года преступник был найден, когда жительница города Иваново заявила в полицию на своего сожителя за побои.

«Полицейские задержали гражданина, не имевшего при себе документов, представившегося Марком Россо. По дактилоскопическим учетам удалось установить, что задержанный является Жаком Мирославом Дариушем, уроженцем г. Лоздь Республики Польша. Выяснилось, что тамошние правоохранительные органы разыскивают его за совершение в 1995 г. убийства и изнасилования», — рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что срок давности его преступлений не истек ни в Польше, ни в России. Прокуратура решила удовлетворить запрос Польши об экстрадиции преступника на родину, поскольку мужчина не получил российское гражданство.

«Действия Жака Мирослава Дариуша являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют п. «е» ст. 102 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием) <…> Сегодня (3 февраля - Ред.) Жак Мирослав Дариуш в сопровождении спецконвоя отправлен на родину», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В октябре прошлого года руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов рассказал «Известиям» о новой программе по поиску серийных преступников, которая создана на основе искусственного интеллекта. Как отметил Бессонов, программа выдает портрет преступника за пару минут.