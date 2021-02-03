Прямой эфир
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой АСИ Чупшевой
Мир
Президент Киргизии назначил Марипова на должность премьера
Общество
Россия восстановит железнодорожное сообщение с Белоруссией
Авто
«Автодор» повысит разрешенную скорость на участке М-4 «Дон»
Мир
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали
Спорт
Чудинов провел тренировку перед боем с учеником Роя Джонса
Спорт
МОК опубликовал правила проведения Олимпиады в Токио
Мир
Сенатор призвал Псаки извиниться за комментарий о космических силах США
Политика
Вашингтон получил от Москвы уведомление о шагах по продлению ДСНВ

«Автодор» повысит разрешенную скорость на участке М-4 «Дон»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году копания «Автодор» повысит скоростной режим на участке автодороги М-4 «Дон» между 1193-м и 1320-м км (Краснодарский край) до 110 км/ч. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 февраля в редакцию «Известий».

Поставили рамки: платные дороги будут работать по одной системе
В России заработала единая система взимания платы на дорогах и первая платная магистраль без шлагбаумов

Отмечается, что «Автодор» развивает опорную сеть скоростных дорог России, проводит реконструкцию существующих трасс и строит новые отрезки с высоким скоростным лимитом, соблюдая все требования безопасности дорожного движения.

Так, в 2020 году на двух участках трассы М-11 «Нева» допустимая максимальная скорость для легковых автомобилей увеличилась до 130 км/ч: на участке обхода Торжка в Тверской области с 210-го по 258-й км и от обхода объездной Вышнего Волочка до Мясного Бора Новгородской области с 330-го по 546-й км.

В 2020 году скоростной режим до 110 км/ч установлен более чем на 200 км построенных участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД): Третьего, Четвертого и части Первого пусковых комплексов.

28 декабря сообщалось, что в Московской области запустили новый участок ЦКАД протяженностью 170 км.

Старт новому участку дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021