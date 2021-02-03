«Автодор» повысит разрешенную скорость на участке М-4 «Дон»

В 2021 году копания «Автодор» повысит скоростной режим на участке автодороги М-4 «Дон» между 1193-м и 1320-м км (Краснодарский край) до 110 км/ч. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 февраля в редакцию «Известий».

Отмечается, что «Автодор» развивает опорную сеть скоростных дорог России, проводит реконструкцию существующих трасс и строит новые отрезки с высоким скоростным лимитом, соблюдая все требования безопасности дорожного движения.

Так, в 2020 году на двух участках трассы М-11 «Нева» допустимая максимальная скорость для легковых автомобилей увеличилась до 130 км/ч: на участке обхода Торжка в Тверской области с 210-го по 258-й км и от обхода объездной Вышнего Волочка до Мясного Бора Новгородской области с 330-го по 546-й км.

В 2020 году скоростной режим до 110 км/ч установлен более чем на 200 км построенных участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД): Третьего, Четвертого и части Первого пусковых комплексов.

28 декабря сообщалось, что в Московской области запустили новый участок ЦКАД протяженностью 170 км.

Старт новому участку дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин.