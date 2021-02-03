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В «Роскосмосе» назвали вероятную причину аварии корабля Starship

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Авария при запуске прототипа корабля Starship американской компании SpaceX могла произойти из-за неисправности при повторном зажигании двигателя. Такое мнение высказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью телеканалу «Россия 24» в среду, 3 февраля.

«У SpaceX сейчас не до конца получается решить вопрос с повторным зажиганием двигателя», — сказал Блошенко.

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Он отметил, что изначально нужно сориентировать изделие вертикально, после взлета оно разворачивается, потом опять принимает вертикальное положение и зажигаются двигатели.

«Видимо, в этот момент происходят внутрибаковые процессы с перераспределением топлива и не всегда штатно работает система зажигания двигателя», — сказал он.

Эксперт напомнил, что предыдущий образец во время испытаний тоже быстро двигался к Земле и взорвался при приземлении.

Блошенко предположил, что этот вопрос решат, поскольку он не является сверхзадачей.

Исполнительный директор «Роскосмоса» добавил, что перед аварией реактивная струя была зеленого цвета. Это, по его словам, говорит о том, что мог не сработать насос подачи горючего и в двигатель поступал только окислитель.

«Получилась такая большая кислородная горелка, которая просто сожгла медное сопло», — сказал он, уточнив, что при горении меди получается зеленый цвет.

Прототип американского космического корабля Starship, который предназначался для полетов на Марс, взорвался 2 февраля при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас. Общая продолжительность испытательного полета составила 6 мин. 26 сек. SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был плавно сесть на полигоне. Однако при касании асфальта возле стартового стола он взорвался.

Федеральное авиационное управление (FAA) США проведет расследование и выяснит причины взрыва.

В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, также завершились взрывом при посадке.

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