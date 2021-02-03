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В схватке с огнем: крупный пожар в Красноярске

Загорелся склад автомобильных запчастей
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Дым над складом автозапчастей в Красноярске, где произошел пожар
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
В Красноярске пожар охватил склад автомобильных запчастей. В огне погибли четыре человека. По факту гибели Следственный комитет Российской Федерации начал проверку. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
Площадь возгорания в здании на улице Калинина составила 3500 кв. м
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
В тушении пожара задействованы около 30 единиц спецтехники и более 100 пожарных
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Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
Трое сотрудников МЧС погибли в огне
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
Пожарные прикладывают все усилия для локализации и ликвидации возгорания
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
К месту пожара для замера уровня загрязнения воздуха выехала передвижная экологическая лаборатория
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
В горящем здании было найдено тело погибшего работника склада
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Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту пожара
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:40 по местному времени (06:40 мск)
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
Кровля здания обрушилась по всему периметру, пожару присвоен повышенный, 3-й ранг сложности
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: РИА Новости/Олег Кузьмин
Согласно имеющейся информации, внутри помещений склада могли находиться до двух человек
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