В 6 регионах РФ голосование за депутатов Госдумы пройдет дистанционно

В шести регионах за депутатов Госдумы проголосуют дистанционно. Для голосования разработали специальную платформу. Избиратели в Москве смогут воспользоваться специально разработанным отдельным сайтом, сообщает телеканал «Известия». Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что правила и порядок голосования будут едиными для всех. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.