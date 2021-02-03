Названы самые продаваемые автомобили Lada в январе

В январе 2021 года в России было продано 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% больше, чем в январе 2020 года. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Отмечается, что лидерами продаж стали модели Lada Granta и Lada Vesta. За отчетный период россияне приобрели 7720 и 6347 таких автомобилей соответственно.

Заметный рост показало семейство Lada Xray: продано 1587 машин (+28,1% к январю прошлого года). Аналогичным образом увеличились продажи Lada Niva Legend: своих покупателей нашли 2004 автомобиля (+26,5% к январю 2020 года).

Продажи коммерческих Lada составили 1015 автомобилей (+49,5% относительно первого месяца прошлого года).

29 января сообщалось, что серийное производство обновленного автомобиля Lada Largus, который получил приставку FL начнется 4 февраля 2021 года.

На данный момент уже изготовлено порядка 1 тыс. автомобилей в различных вариантах. В большинстве это версия Cross в максимальной комплектации и некоторое количество пассажирских универсалов, а также грузовой фургон.