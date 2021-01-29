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Названа дата начала производства обновленного Lada Largus

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Серийное производство обновленного автомобиля Lada Largus, который получил приставку FL начнется 4 февраля 2021 года. Об этом 29 января сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

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Отмечается, что на данный момент уже изготовлено порядка 1 тыс. автомобилей в различных вариантах. В большинстве это версия Cross в максимальной комплектации и некоторое количество пассажирских универсалов, а также грузовой фургон.

Обновленная модель Lada Largus получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы.

Предсерийный выпуск обновленной модели начался 30 ноября. В тот день с конвейера АвтоВАЗа сошло четыре экземпляра Lada Largus FL, в последующие дни количество собранных машин каждый день возрастало и к 3 декабря достигло девяти штук в день.

Все автомобили, произведенные в декабре, были отгружены дилерам для проведения рекламных мероприятий.

28 января сообщалось, что бывший дизайнер АвтоВАЗа Валерий Семушкин в интервью паблику «Ежедневный автомобильный журнал» высказал свое мнение об облике внедорожника Lada Niva Travel — преемнике Chevrolet Niva.

По словам Валерия Семушкина, обновление модели вышло неудачным. Дизайнер раскритиковал громоздкую переднюю часть внедорожника, которая не сочетается с боковинами и общей формой кузова.

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