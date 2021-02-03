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Александр Волков выйдет на бой с легендой MMA Алистаром Оверимом

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Главный «ударник» России возвращается в октагон. Александр Волков выйдет на бой с легендой MMA. Соперник россиянина — Алистар Оверим из Нидерландов, сообщает телеканал «Известия». Бойцы входят в десятку сильнейших тяжеловесов мира и находятся в прекрасной форме. На стороне Оверима виртуозное владение тайским боксом. За Волковым — работа в партере и мощные удары. Прямую трансляцию боя
покажет РЕН ТВ 7 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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