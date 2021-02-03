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МЭР предложило способ защиты Крыма от санкций

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Минэкономразвития (МЭР) России разработало законопроект об особом правовом статусе Крыма и Севастополя. Об этом 3 февраля сообщает РБК со ссылкой на текст соответствующего документа.

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Федеральные власти хотят привлечь инвестиции на полуостров, создав там «особые административные районы» (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ).

Проект предлагает сделать конфиденциальной информацию об инвесторах, которые вкладывают средства в ОАР. Предполагается, что это поможет защитить их от санкций, пишет «Газета.ру».

Подлинность проекта РБК подтвердил представитель Минэкономразвития.

В ведомстве рассказали, что ОАР будут привлекать уже попавшие под санкции российские компании или тех, кто рискует попасть под ограничения, в том числе из-за деятельности на полуострове. Как следует из законопроекта, ОАР создаются для ускорения социально-экономического развития Крыма и Севастополя и формирования там инвестиционно привлекательной среды.

Участниками ОАР могут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании. Однако они не должны иметь филиалы и представительства за пределами полуострова и будут обязаны вести бизнес только в Крыму.

Резиденты особых административных районов будут заключать с правительством Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности в ОАР, а также будут обязаны представить инвестиционную декларацию.

Нижний порог суммарных капиталовложений составляет 150 млн рублей. Они должны быть связаны с развитием действующих или созданием новых производств, развитием туристической отрасли, транспортной и другой инфраструктуры, организацией отдыха. Правительство также может ввести и дополнительные требования к участнику ОАР.

РБК отмечает, что особенностью режима будет возможность компаний совмещать статус участника особого административного района и свободной экономической зоны. В Крыму СЭЗ действует с 1 января 2015 года.

В конце января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что западные санкции против России, введенные из-за Крыма, сработали как бумеранг, повысив интерес к региону со стороны иностранных туристов.

Крым вернулся в состав России в 2014 году с помощью референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и ряд стран Запада не признают итоги голосования и применяют санкции против Москвы.

Россия неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным, а вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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