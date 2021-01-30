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В Крыму рассказали об эффекте бумеранга от западных санкций

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Западные санкции против России, введенные из-за Крыма, сработали как эффект бумеранг, так как значительно повысили интерес к региону со стороны иностранных туристов. Об этом в субботу, 30 января, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

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Он добавил, что отказ западных стран ослаблять ограничительные меры, уже давно не вызывает никаких эмоций.

«Бизнес перестроился уже давно, а некоторые, благодаря санкциям даже открыли новые направления и с успехом замещают западную продукцию. Политически так вообще сработал эффект бумеранга», — цитирует Черняка «РИА Новости».

По его словам, любое напоминание о Крыме со стороны властей западных стран только подогревают интерес к региону.

«Как итог, туристы более чем из 150 стран за эти годы посетили полуостров», — подчеркнул парламентарий.

Ранее, 30 января, посол США в России Джон Салливан, заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не ослабят санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма.

В декабре 2020 года депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет счел постыдной позицию властей США, отказывающихся признавать Крым российским.

Крым вернулся в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Украина, США и ряд западных стран отказались признавать итоги голосования и применили санкции в отношении Москвы.

Россия неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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