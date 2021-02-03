В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодный опасности из-за гололедицы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о гололедице действует до 21:00 4 февраля.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что в ночь со вторника на среду ожидается ухудшение погоды из-за тумана, изморози и гололедицы.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам при выходе на улицу следует выбирать удобную обувь без каблука и с подошвой, которая не скользит.