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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 3 февраля

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В ночь со вторника, 2 февраля, на среду в Москве ожидается ухудшение погоды из-за тумана, изморози и гололедицы, сообщается на сайте мэра столицы.

«В ближайшие часы в Москве испортится погода. Ожидается туман (видимость составит 300–800 метров), изморозь, гололедица. Все это может привести к затруднению движения, увеличится вероятность дорожно-транспортных происшествий», — сказано в сообщении.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам, в свою очередь, следует выбирать удобную обувь без каблука и с подошвой, которая не скользит, при выходе на улицу.

Такая погода сохранится до утра 3 февраля.

Накануне в Московском метеобюро сообщили, что в выходные в столице ожидаются морозы до –20 градусов.

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