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Суд оставил в силе приговор экс-мэру Петропавловска-Камчатского за взяточничество

Суд оставил в силе приговор экс-мэру Петропавловска-Камчатского за взяточничество

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Камчатский краевой суд 3 февраля после рассмотрения апелляции на приговоры экс-главе Петропавловска-Камчатского городского округа Виталию Иваненко и его брату за взяточничество оставил приговор в силе.

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«Приговор оставлен без изменения», — сообщил «РИА Новости» представитель суда.

Иваненко объявил о решении покинуть свой пост по собственному желанию с 27 ноября 2019 года, пишет «Газета.ру». В декабре 2020 года суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В свою очередь, его брату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

По версии следствия, в период с января по апрель 2019 года экс-мэр через посредников, включая родного брата, получил взятку в размере 700 тыс. рублей от гендиректора коммерческого предприятия. Кроме того, в период с февраля по март экс-мэр через посредников получил взятку в размере 200 тыс. рублей от индивидуальных предпринимателей.

Отмечалось, что обвиняемые полностью признали свою вину, а также дали подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и сотрудничали со следствием.

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