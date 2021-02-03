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Работодатели оценили возможность оставить сотрудников на удаленке

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В России почти четверть компаний намерена оставить большинство сотрудников на удаленной работе, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса, следует из данных исследования международной рекрутинговой компании Hays.

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В опросе приняли участие 545 работодателей. Так, 34% компаний признались, что пока сами не знают, что будет дальше, 23% сказали, что в ближайшее время почти вся компания продолжит удаленную работу, в то время как в офисе находится небольшое число дежурных сотрудников.

О том, что вся команда продолжит работать удаленно благодаря настроенным процессам, заявили 16% организаций. В 13% компаний работали 30/70 в соответствии с указом мэра Москвы, на посменную работу своих сотрудников перевели 11% компаний. Вообще не работали удаленно 2% опрошенных компаний.

Также в опросе приняли участие более 4,3 тыс. работников, из которых 27% сообщили, что их компания полностью перешла на удаленку. Еще 37% респондентов рассказали, что на сегодняшний день удаленно работает часть сотрудников, 25% ходят на работу как раньше, а 11% работают посменно.

60% опрошенных заявили, что с переходом на удаленный формат объем их работы не изменился. С этим согласились 49% работодателей. Об увеличении нагрузки заявили 10% респондентов, так как с некоторыми членами команды пришлось расстаться, а задачи перераспределили. При этом о том, что работы стало больше, больше говорили сами работодатели (22%).

О том, что работы стало меньше, сказали 3% респондентов, так как из дома получается работать быстрее, с ними согласились 6% работодателей, пишет «РИА Новости» в среду, 3 февраля.

Ранее в среду сообщалось, что в январе 2021 года в России число вакансий, предполагающих удаленную работу, выросло на 57%.

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