Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов. Отключение коснулись «112 Украина», ZIK и NewsOne, передает телеканал «Известия».

Также рестрикции вводятся против дглавы медиахолдинга «Новости», члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Запрет на вещание назвали политической расправой. Тарас Козак заявил, что

«112 Украина» продолжит работу. При этом гостей в студию телеканала не пускают, сообщила одна из сотрудниц. Павильон оцепила охрана.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» действия лидера страны назвали политической расправой. Указ Зеленского осудил и Союз журналистов страны.

Решение о запрете вещания ранее принял Совет нацбезопасности и обороны Украины. Санкции будут действовать следующие пять лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.