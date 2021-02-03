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Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов. Отключение коснулись «112 Украина», ZIK и NewsOne, передает телеканал «Известия».

Также рестрикции вводятся против дглавы медиахолдинга «Новости», члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Запрет на вещание назвали политической расправой. Тарас Козак заявил, что
«112 Украина» продолжит работу. При этом гостей в студию телеканала не пускают, сообщила одна из сотрудниц. Павильон оцепила охрана.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» действия лидера страны назвали политической расправой. Указ Зеленского осудил и Союз журналистов страны.

Решение о запрете вещания ранее принял Совет нацбезопасности и обороны Украины. Санкции будут действовать следующие пять лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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