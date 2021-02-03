Юрист назвал способ сэкономить на медицинских услугах в другом регионе

Медицинский юрист Ирина Гриценко рассказала, как сэкономить на медицинских услугах в регионах или вовсе получить их бесплатно, если они оказываются в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

По словам эксперта, стоимость медицинских услуг в регионах может быть ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге, поэтому в ряде случаев дешевле получить медицинские услуги именно в регионе.

Так, самыми востребованными направлениями в отрасли медицинского туризма являются стоматология и косметология. В регионах цены на эти услуги могут быть ниже на более чем 50% от стоимости аналогичных услуг в городах федерального значения.

При этом существенную выгоду можно получить даже с учетом затрат на проезд и прочих расходов.

К тому же, по его словам, сформировался глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой, включая медицинский менеджмент, органы аккредитации, агентствами медицинского туризма и пр.

«В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и улучшения обслуживания пациентов», — цитирует юриста агентство «Прайм» в среду, 3 февраля.

Ранее, 13 января, сообщалось, что во время новогодних каникул россияне больше всего увеличили свои траты на электронику и медицинские услуги (на тестирование на COVID-19). Продажи в денежном выражении выросли на 27% и 22% соответственно.