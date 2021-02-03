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Союз журналистов Украины счел санкции против телеканалов наступлением на свободу слова

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Санкции против украинских телеканалов являются наступлением на свободу слова, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

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Он подчеркнул, что украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию, и несут ответственность за свою деятельность в рамках закона.

«Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление. Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова», — написал он в Facebook в среду, 3 февраля.

Томиленко подчеркнул, что союз сообщит о произошедшем Международной федерации журналистов в Брюсселе, Европейской ассоциации журналистов, а также Офису ОБСЕ по свободе СМИ.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов.

Ограничения, в частности, предполагают запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм.

В партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» подобные ограничения назвали актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.

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