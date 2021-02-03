Союз журналистов Украины счел санкции против телеканалов наступлением на свободу слова

Санкции против украинских телеканалов являются наступлением на свободу слова, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он подчеркнул, что украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию, и несут ответственность за свою деятельность в рамках закона.

«Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ — не преступление. Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова», — написал он в Facebook в среду, 3 февраля.

Томиленко подчеркнул, что союз сообщит о произошедшем Международной федерации журналистов в Брюсселе, Европейской ассоциации журналистов, а также Офису ОБСЕ по свободе СМИ.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов.

Ограничения, в частности, предполагают запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм.

В партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» подобные ограничения назвали актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.