Власти Москвы не будут продлевать контракт с Серебренниковым

Власти Москвы не будут продлевать контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым, пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в среду, 3 февраля.

«Департамент культуры [Москвы] не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — заявил собеседник агентства.

Сам режиссер в беседе с TACC подтвердил, что его контракт заканчивается «в двадцатых числах февраля», но от других комментариев отказался.

Серебренников возглавил театр в 2012 году.

В ноябре прошлого года Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии» о хищении 129 млн рублей, главным фигурантом которого является Кирилл Серебренников.