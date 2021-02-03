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Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник с Плесецка

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Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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Ракета стартовала во вторник, 2 февраля, с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», — пишет «РИА Новости» в среду, 3 февраля.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram-канале. Выведение космического аппарата прошел в штатном режиме.

В конце декабря сообщалось, что российская ракета-носитель «Союз-СТ» с французским разведывательным спутником CSO-2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Летные испытания ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк еще в 2004 году. За все это время было проведено 34 пусков ракет-носителей «Союз-2» среднего класса 1А и 1Б, а также шесть пусков ракет-носителей «Союз-2» легкого этапа модернизации 1В.

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