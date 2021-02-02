Прямой эфир
Мир
Захарова призвала страны Запада не вмешиваться в дела России
Армия
Минобороны усилит сухопутную группировку в Калининграде
Общество
Стали известны возможные изменения в процедуре ЕГЭ в 2021 году
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Общество
Специалисты объяснили бессимптомные случаи коронавируса
Спорт
Фазель выразил надежду на присутствие зрителей во время чемпионата мира по хоккею
Мир
Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине «Спутник V»
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Четыре станции московского метро закрыли на вход и выход

Оглашение приговора Навальному

0
Выделить главное
вкл
выкл

Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному на 3,5 года лишения свободы, передает телеканал «Известия».

Блогера признали виновным в многочисленных нарушениях условий испытательного срока, установленного ему в рамках условного освобождения. В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

Теперь отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима. Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021