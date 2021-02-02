Оглашение приговора Навальному

Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному на 3,5 года лишения свободы, передает телеканал «Известия».

Блогера признали виновным в многочисленных нарушениях условий испытательного срока, установленного ему в рамках условного освобождения. В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

Теперь отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима. Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

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