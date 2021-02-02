Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник, 2 февраля, удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима, передает корреспондент «Известий».

Судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

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