«Волонтерская рота» почтила память погибших в Сталинградской битве

Активисты всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота» почтили память советских воинов в честь 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве под Сталинградом, сообщили 2 февраля в организации.

«В честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля более тысячи активистов «Волонтерской роты» возложили цветы к Вечному огню в парке Победы на Поклонной горе», — говорится в сообщении на официальной странице движения в соцсети «ВКонтакте».

Лидер «Волонтерской роты» Антон Демидов напомнил, что Сталинградская битва стала поворотным событием в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.

«Значение и героизм павших защитников Отечества трудно переоценить», — сказал он, добавив, что нынешнее поколение должно быть достойно памяти предков, «оперативно отражая угрозы, которые встают перед современным обществом ради благополучия и процветания Родины».

В этот день в Волгограде прошли памятные мероприятия на Мамаевом кургане, а на площади Павших Борцов в центре Волгограда был воссоздан митинг победителей 1943 года, пишет портал «Волжский.ру».

В нем приняли участие около 300 реконструкторов военно-исторического клуба «Пехотинец», кавалеристы, артисты театров и волонтеры. Мероприятие завершилось оружейным салютом и исполнением песни «Катюша».

В Волжском жители возложили цветы к монументу воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также к памятнику матерям и детям военного Сталинграда.

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны — победа Красной армии сорвала планы о наступлении на Восточном фронте вермахта и его союзников, армий стран «оси» — Италии и Японии.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области разработали уникальный проект по оцифровке воинских захоронений. Его завершат в канун 80-летия победы в Сталинградской битве. Проект охватывает все 33 района области и города Волгоград и Волжский.