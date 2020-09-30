Оцифровку воинских захоронений хотят провести в Волгоградской области

В Волгоградской области общественники разработали уникальный проект по оцифровке воинских захоронений. Финансировать его реализацию планируется за счёт федерального гранта.

Как сообщает портал «НовостиВолгограда.ру», проект одобрили и поддержали региональный комитет государственной охраны памятников, Волгоградский ОНПЦ, музей-заповедник «Сталинградская битва», Облтуризм, Общественная палата области и центральный аппарат ВООПИиК. Предполагается, что завершить его можно будет в канун 80-летия победы в Сталинградской битве. Проект охватывает все 33 района области, плюс города Волгоград и Волжский.

«Он может стать пилотным проектом для Российской Федерации. Мы можем сделать оцифровку всех памятников истории, объектов культурного наследия», – сказал Валерий Котельников, председатель отделения ВООПИиК в Волгоградской области.