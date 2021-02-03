Эксперты назвали размер трат жителей мегаполисов на бытовые услуги

Жители больших городов тратят 8,6 твс. рублей в месяц на делегирование сервисам домашних хлопот. Самыми востребованными услугами считаются клининг, доставка продуктов и няни. Об этом свидетельствуют данные сервисов «СберУслуги» и «СберМаркет» (обе компании входят в экосистему «Сбера») о частоте поиска услуг и частоте заказов за осенне-зимний период 2020/21 года (есть у «Известий»).

Как отмечают аналитики, активнее всего услуги делегируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Чаще всего это люди 25–40 лет. Подсчеты показали, что жители больших городов при помощи сервисов услуг экономят более 29 часов в месяц.

Из всех домашних дел россияне чаще всего ищут на сервисе услуги по уборке, а пользуются клинингом два раза в месяц. Еще чаще горожанам нужна доставка продуктов из супермаркетов: один раз в 7–10 дней. На третьем месте по поисковым запросам — услуги нянь. Те, кто пользуется их помощью, делают это 2–3 раза в неделю.

Ранее аналитический портал «СберИндекс» опубликовал исследование, согласно которому расходы россиян на товары и услуги в январе увеличились в сравнении с прошлогодним уровнем на 0,9%. Отмечалось, что впервые с начала пандемии расходы домохозяйств демонстрируют положительную динамику два месяца подряд.