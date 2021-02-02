Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Синоптик рассказал о сроках прихода весны в Москву
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

Минстрой предложил ликвидировать почти 4 тыс. требований в строительстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число обязательных требований в строительной сфере могут сократить почти на 4 тыс. пунктов. С таким предложением во вторник, 2 февраля, выступил Минстрой РФ.

Призвать к каталогу: Минстрой внес законопроект о типовом строительстве
К нему предлагают обращаться при возведении социальных объектов

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Минстроем России выполняется оптимизация (сокращение) обязательных требований в строительстве», — указано в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.

Как уточняется, ожидается сокращение пунктов, которые дублируют требования пожарной безопасности, их число превышает 100. Также в ведомстве заявили о необходимости убрать из перечня избыточные требования.

По предварительным данным, проект постановления начнет действовать с 1 сентября 2021 года, он рассчитан на шесть лет.

Ранее в этот же день стало известно, что Минстрой России принял решение актуализировать свод правил, касающихся проектирования и строительства подземных коммуникаций. В частности, в документах уточнены конструкции коллекторов, требования по их размещению, объемно-планировочные и конструктивные решения.

Кроме того, специалисты добавили графические изображения типов сечений изделий заводского изготовления из сборного железобетона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021