Минстрой предложил ликвидировать почти 4 тыс. требований в строительстве

Число обязательных требований в строительной сфере могут сократить почти на 4 тыс. пунктов. С таким предложением во вторник, 2 февраля, выступил Минстрой РФ.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Минстроем России выполняется оптимизация (сокращение) обязательных требований в строительстве», — указано в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.

Как уточняется, ожидается сокращение пунктов, которые дублируют требования пожарной безопасности, их число превышает 100. Также в ведомстве заявили о необходимости убрать из перечня избыточные требования.

По предварительным данным, проект постановления начнет действовать с 1 сентября 2021 года, он рассчитан на шесть лет.

Ранее в этот же день стало известно, что Минстрой России принял решение актуализировать свод правил, касающихся проектирования и строительства подземных коммуникаций. В частности, в документах уточнены конструкции коллекторов, требования по их размещению, объемно-планировочные и конструктивные решения.

Кроме того, специалисты добавили графические изображения типов сечений изделий заводского изготовления из сборного железобетона.