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В России изменили правила проектирования и строительства подземных коммуникаций

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Минстрой России принял решение актуализировать свод правил, касающихся проектирования и строительства подземных коммуникаций. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба министерства.

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«Введение в действие разработанных положений решит проблемы экономии площадей в условиях плотной городской застройки за счет возможности размещения различных инженерных систем в одном сечении коллектора, обеспечит безопасную эксплуатацию инженерных систем, что связано с наличием доступа к ним, сократит время и трудозатраты на обслуживание», — рассказал замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

В частности, в документах уточнены конструкции коллекторов, требования по их размещению, объемно-планировочные и конструктивные решения. Кроме того, специалисты добавили графические изображения типов сечений изделий заводского изготовления из сборного железобетона.

«Благодаря актуализации сводов правил коллекторы проходные и, следовательно, замена и ремонт инженерных коммуникаций происходят внутри них, а значит, не нужно постоянно перекапывать улицы города. При необходимости проектируют коллекторы из сборных железобетонных конструкций со съемными плитами-крышками для возможности замены больших фрагментов трубопроводов», — отметил главный инженер АО «ЦНИИпромзданий» Кирилл Авдеев.

Кроме того, в обновленном перечне правил введены требования к проектированию коллекторов в особых природных и климатических условиях.

В Минстрое также отмечают, что внесение требований к выполнению верификации расчетных моделей, применение современных геомеханических моделей грунтов повысит безопасность и снизит аварийность при прокладке подземных коммуникаций. В свою очередь внедрение дополнительных технических регламентов позволит увеличить качество и скорость возведения коллекторов.

В июле 2020 года стало известно, что Минстрой планирует собрать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Кроме того, участники сферы ЖКХ не исключили, что в скором времени в России появится стандарт на оказание цифровых услуг жителям со стороны управляющих компаний.

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