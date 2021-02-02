Безработные ЯНАО получат по 150 тыс. рублей

В ЯНАО в 2021 году увеличили размер стартового капитала на открытие бизнеса для безработных жителей округа. Если ранее начальная выплата на открытие собственного дела составляла 91,7 тыс. рублей, то с 1 января она будет уже 150 тыс. рублей.

В 2020 году, по информации местных властей, этим видом поддержки воспользовались 154 человека. Ожидается, что в этом году поддержку получат порядка 100 человек, сообщили ИА «Ура.ру» в региональном правительстве.

Жители округа, официально являющиеся безработными и планирующие открыть собственный бизнес, для того чтобы получить субсидии, должны разработать бизнес-план и защитить его перед комиссией. В том случае, если при открытии бизнеса предприниматель сможет организовать дополнительные рабочие места и принять на них других безработных, ему полагается еще 150 тыс. рублей.

Полученную помощь необходимо потратить на покупку оборудования, аренду помещений и другие расходы, которые необходимы для становления предприятия. Открывшаяся компания должна проработать не менее 2 лет.

В окружном департаменте занятости агентству рассказали, что в ЯНАО денежные выплаты на открытие собственного дела пользуются популярностью. С 2009 года и по настоящее время целевую материальную помощь получили более 1,5 тыс. ямальцев.

Сейчас в регионе действуют различные формы поддержки населения. Это помощь при трудоустройстве, в открытии дела, в развитии личного подсобного хозяйства. Размер поддержки – от порядка 17 тыс. рублей в месяц до 250 тыс. рублей единовременно.